Очередной митинг с требованием отставки Пашиняна прямая трансляция
В эти минуты в Ереване стартовал очередной митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В эти минуты в Ереване стартовал очередной митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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