Агентство Reuters распространило фотографии с поста на дороге из освобожденной Азербайджанской армией Шуши в Степанакерт (Ханкенди). Пост расположен всего в нескольких километрах от Ханкенди.

Прибывшие в Нагорный Карабах российские миротворцы продолжают занимать свои заранее обговоренные позиции.

На посту установлены флаги Азербайджана и России, а военнослужащие Внутренних войск Азербайджана что-то обсуждают с российскими миротворцами. При этом никаких армянских постов и военнослужащих на территории нет.

Напомним, что, согласно достигнутым договоренностям, в состав миротворческого российского контингента вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.