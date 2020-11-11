Среди тех, кто присоединился к программе самозанятости Государственного агентства занятости Министерства труда и социальной защиты населения, немало граждан из Губадлинского района, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Эти люди, которые тосковали по своей родине, готовятся вернуться на свои родные земли, освобожденные от оккупации Арменией нашей победоносной армией, и основать на освобожденных территориях небольшие фермерские хозяйства и объекты семейного бизнеса, созданными при поддержке программы самозанятости.

Выходцы из Губадлы отмечают, что в тот период, когда они были вынужденными переселенцами, они всегда были окружены заботой государства. Привлечение их к программе самозанятости они расценивают как очередное свидетельство заботы государства о них. С помощью товаров и материалов, полученных в рамках программы самозанятости, губадлинцы намерены основать на своих родных землях объекты семейного бизнеса и фермы.