Напомним, что, согласно достигнутым соглашениям по Карабаху, до 15 ноября армяне должны полностью покинуть территории Кельбаджарского района и передать его под контроль Азербайджана.

За считаные часы до передачи района под контроль Азербайджана группировка «Сасна Црер» призвала организовать массовый автопробег в Кельбаджар. Автопропег назначен на утро 14 ноября и информация о нем активно распространяется в социальных сетях. Не исключено, что под предлогом автопробега члены организации готовят провокации и теракты против российских миротворцев и азербайджанских военнослужащих.

Напомним, что вооруженная группировка «Сасна Црер» 17 июля 2016 года захватила здание полка патрульно-постовой службы Еревана, взяла заложников и потребовала отставки президента Сержа Саргсяна. Все боевики сдались властям спустя две недели после теракта. Однако с приходом к власти Н.Пашиняна все террористы, принявшие участие в вооруженном захвате полка, были освобождены из тюрем. И вооруженная группировка «Сасна Црер» была зарегистрирована как политическая партия.