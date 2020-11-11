BBC: 27 лет назад в Кельбаджаре тоже горели дома, и их тоже жгли армяне

Журналисты Русской службы BBC побывали в Кельбаджарском районе и подготовили оттуда репортаж. Как пишет издание, в районе идет эвакуация людей и армянских военнослужащих. Один эпизод из статьи представляем вниманию наших читателей.

До 15 ноября исторический район Азербайджана - Кельбаджар, согласно заявлению трех глав государств – Азербайджана, России и Армении, будет деоккупирован и вернется де-факто в состав Азербайджанской Республики.

«Потерпевшие поражение в войне армяне бегут, сжигая то, что не могут взять с собой... В селе Чаректар, у горной дороги, связывавшей северную часть Нагорного Карабаха с Арменией, яркими факелами в вечерней тьме горят несколько домов. Рядом - грузовики, забитые домашним скарбом...

...27 лет назад в Кельбаджарском районе... тоже горели дома, и их тоже жгли армяне - но совсем в других обстоятельствах.

Ранней весной 1993 года армянские формирования с боями заняли территорию района, азербайджанское население бежало - через высокий Муровдагский хребет, в мороз, многие замерзли насмерть - а армяне принялись методично уничтожать их брошенные жилища, как они это сделали и в других занятых районах собственно Азербайджана. Теперь пришла очередь армян срочно эвакуироваться».