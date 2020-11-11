Лавров обсудил с Мнацаканяном реализацию договоренностей по Карабаху

Министры иностранных дел России и Армении - Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили сегодня по телефону реализацию положений совместного заявления президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября. Особое внимание уделено сложной гуманитарной ситуации в регионе и решению связанных с этим задач", - цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

Также стороны затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.