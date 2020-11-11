Совместное заявление лидеров Азербайджана Армении и России по Нагорному Карабаху позволило остановить кровопролитие и стабилизировать ситуацию в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Принятое 9 ноября трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию", - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.

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"Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание - нагорно-карабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным", - сказал Путин во время совещания по видеосвязи по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Путин также заявил, что гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь.

Обстрелы и боестолкновения в Нагорном Карабахе полностью прекращены, добавил президент России.