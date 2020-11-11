«В этой маленькой стране произошло большое бедствие, имя которому Никол Воваевич Пашинян, и его уход нужен Армении», - заявила сегодня в ходе митинга с требованием отставки Никола Пашиняна бывший вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян.

«Подписанный Арменией, Россией и Азербайджаном трехсторонний договор – политический документ, который уже начал выполняться... Этим документом все только начинается, а не заканчивается – он предполагает новые документы...», - сказала Ованнисян, отметив, что Никол Пашинян заключил наихудший для армянской стороны документ.