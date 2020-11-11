В Азербайджане переименуют освобожденные от оккупации села
В Азербайджане переименовываются два села, освобожденные от оккупации. Вопрос в связи с этим был вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.
В повестку заседания вошли законопроекты "О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджана в село Бахарлы" и "О переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджана в село Хунярли".
Оба законопроекта были рекомендованы для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.