В Азербайджане переименуют освобожденные от оккупации села

В Азербайджане переименовываются два села, освобожденные от оккупации. Вопрос в связи с этим был вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

В повестку заседания вошли законопроекты "О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджана в село Бахарлы" и "О переименовании села Цакури Ходжавендского района Азербайджана в село Хунярли".

Оба законопроекта были рекомендованы для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса.