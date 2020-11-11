Путин рассказал о центре гуманитарного реагирования в Карабахе

"В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабах е постановляю создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования (далее - Межведомственный центр)", - говорится в документе.

Гуманитарный центр по Нагорному Карабаху займется возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры и содействием сотрудничеству Баку и Еревана с международными гуманитарными организациями.

В функции центра также будет входить обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гумпомощи жителям районов Нагорного Карабаха, пострадавшим от военных действий.

"Основными функциями Межведомственного центра являются... содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями", - говорится в документе.

"Центр займется... координацией работы государственных структур и, надеюсь, очень на это рассчитываю, общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от ведения боевых действий; оказанием помощи правительственным органам Азербайджана и Армении - если они, конечно, в этом нуждаются, а мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками, - в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой", - заявил Путин на совещании.