Баку и Лондон обсудили ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонную беседу с государственным министром Великобритании по европейскому соседству и Америке Венди Мортон, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно информации, министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о трехстороннем соглашении о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанном 10 ноября 2020 года.

Стороны обсудили вывод армянских войск из прилегающих районов Нагорно-Карабахского региона Азербайджана на основании резолюций Совета Безопасности ООН, возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, гуманитарный обмен и открытие всех коммуникаций.