Хикмет Гаджиев: Будет подсчитан 30-летний ущерб армянского вандализма

«Ущерб от совершенного армянами за 30 лет вандализма будет подсчитан отдельно. В прошлом у нас были трудности с установлением этих фактов, так как территории были оккупированы. Теперь мы можем оценить ущерб, нанесенный этим объектам». Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев на брифинге в Бакинском бизнес-центре.

«По поручению президента предусмотрена оценка и ликвидация ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении.

Частный сектор также будет привлечен к оценке ущерба, нанесенного армянами. Также будут задействованы независимые международные организации. Результаты по оценке ущерба будут представлены международному сообществу посредством Министерства иностранных дел. После оценки ущерба дома наших граждан в случае необходимости будут капитально отремонтированы или же построены новые дома», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Помощник президента также сказал, что будут приглашены соответствующие международные организации и проведена оценка ущерба, нанесенного школам. В результате провокации Армении был нанесен урон зданиям более 50 школ, 4 мечетям и церквям, 15 кладбищам, подчеркнул Хикмет Гаджиев.