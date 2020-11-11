В Анкару сегодня прибыла российская делегация для обсуждения деталей механизма Совместного турецко-российского мониторингового центра по Карабах у. Российская делегация в составе 20 человек провела встречи в МИД Турции, после чего продолжила переговоры в оборонном ведомстве. Об этом сообщает Anadolu.

В ходе переговоров будет определена дислокация турецких и российских военных, согласована численность миссии наблюдателей, очернен круг действий. Будет сделан упор на предотвращении в будущем любых форм нарушения режима прекращения огня и защите интересов сторон.

"Сегодняшняя часть технических переговоров турецкой и российской военных делегаций в министерстве национальной обороны завершилась. В ходе консультаций обсуждались работы, которые будут выполнены после объявления перемирия в Нагорном Карабахе... Переговоры продолжатся завтра", - приводит газета Sabah заявление турецкого военного ведомства.

Азербайджан и Армения договорились с 10 ноября 2020 года прекратить все боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Согласно договоренности, ВС Азербайджана и Армении остаются на занимаемых позициях. При этом подразделения ВС Армении до начала декабря выводятся с оккупированных территорий Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов Азербайджана. В регионе размещаются российские миротворцы. При этом формируется Российско-турецкий центр мониторинга имплементации договоренностей по Карабаху.