Согласно информации, в ходе проведенных мониторингов выявлены 56 учреждений культуры, в том числе 25 библиотек, 19 домов культуры и клубов, семь музеев, пять детских музыкальных школ. Почти все они находятся в полностью разрушенном состоянии. Был произведен осмотр 49 историко-культурных памятников, объектов, представляющих важность в историческом, культурном, архитектурном и археологическом контексте, в том числе албанский храм в поселке Гадрут Ходжавендского района (1170 год), Гыз галасы (XII век) в селе Амирханлы, восьмиконечный мавзолей в селе Мамедбейли Зангиланского района, Караван-сарай (XVII век) в селе Гаргабазар Физулинского района.

"В ходе мониторинга было выявлено, что 28 памятников были полностью разрушены оккупантами и от них остались только развалины. На освобожденных территориях продолжается наблюдение", - сообщает Минкультуры.