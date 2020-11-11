Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:40

На днях ведущий Первого канала Артём Шейнин в прямом эфире программы «Время покажет» открыто заявил, что он с «братьями-армянами», что «все это временное поражение и его нужно расценивать как спасение... и если мы сделаем правильные выводы, то ещё и порадуемся». Слухи о том, что Арам Камшотыч Габрельянов «изнасиловал российскую журналистику», подтверждаются тем, что на экранах российского телевидения регулярно появляется человек, по повадкам и мышлению вполне смахивающий на дитя этого противоестественного соития.

Агрессивность уличного гопника, быдляческое поведение и псевдопартиотические понты, крик и брызгающие слюни, оскорбления любого несогласного - папа Камшотыч, узнаешь ли ты сына Тему, он же – Артем Шейнин? Играя на сцене «простого русского рубаху-парня, воевавшего в Афганистане, а теперь вот рубящего правду-матку» в эфире Первого канала, наш Тема между тем далеко не так прост, как пытается внушить своим зрителям. С 1996 года он был принят в российскую телевизионную тусовку, причем – в самое ее ядро. И за прошедшие после этого без малого четверть века стал органической ее частью. Четыре года проработал редактором у Дмитрия Киселева, затем почти 14 лет в аналогичной должности у Владимира Познера. Жадно впитав и усвоив богатейший опыт этих монстров двух направлений российской пропаганды – агрессивно-геббельсовкий стиль Киселева и псевдоинтеллигентскую вкрадчивость и манипуляцию Познера – он наконец вышел на пик своей карьеры. В конце августа 2016 года, после избрания ведущего ток-шоу «Время покажет» Петра Толстого депутатом Государственной думы, Шейнин занял его место. И все завертелось. То, что десантник Тема творит в своем шоу – мерзко, постыдно и откровенно антироссийски и для крайне невзыскательной, если не сказать больше, публики. Поскольку ничто так не портит образ России, как то, как ее позицию преподносит скачущий по студии вечно орущий гопник. Кстати, член Академии российского телевидения.

И что примечательно – никто из коллег этого члена не осуждает. Он неприкасаемый. А когда им задают прямой вопрос о том, как такое вообще можно людям показывать – они начинают, как это сделал Познер, уклончиво мямлить про то, что человек он взрослый и сам принимает решения, что ему сказать и сделать. А вообще он хороший – ответственный и креативный. Да, действительно, креатива там хоть отбавляй: тщательная режиссура любых сцен, ряженые «несогласные эксперты», которые за деньги позволяют себя оскорблять, в том числе – и действием, громкие вопли в эфире и, как апофеоз, появление в студии с ведром фекалий. Тема-десантура, правда, потом заявлял, что в ведре был шоколад, но злые языки до сих пор утверждают, что там и вправду было это…Ну, то самое… Причем - Шейнин наполнял его лично. Но, главная причина неприкасаемости «члена-академика», для познеров, толстых, киселевых и прочих скабеевых в том, что он для них свой. Социально-близкий, как говорили в тридцатые годы прошлого века. И как бы он ни юродствовал, что бы ни говорил – он все равно выражает точку зрения той тусовки, которая составляет ядро российской пропаганды, пусть и в эпатажной форме. Поэтому его заармянство – вполне логично, именно с этих позиций эта стая единомышленников выступает, именно ее она буквальным образом вбивает в головы аудитории. Национальные интересы России им совершенно чужды, а вот Армения – культурная нация, близкая им, как они наивно считают, по менталитету, да еще и «союзник», более того – брат. Там все так культурно, красиво и благородно! Не верите – познакомьтесь с Габреляновым. Как всякие интеллигенты, Тема и его братья по разуму из заармянской тусовки на российском телевидении ни черта не смыслят во внешней политике, но страшно любят эти темы обсуждать, точнее – забалтывать. Ни разу российское ТВ не выразило озабоченность ростом антироссийских настроений в Армении, ни разу – сокращением пространства русского языка. А уж о сведении до минимума российского вещания в этой стране – и вообще промолчали.