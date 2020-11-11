Заармянство Шейнина - это личный вызов Владимиру Путину за объективом телекамеры
На днях ведущий Первого канала Артём Шейнин в прямом эфире программы «Время покажет» открыто заявил, что он с «братьями-армянами», что «все это временное поражение и его нужно расценивать как спасение... и если мы сделаем правильные выводы, то ещё и порадуемся».
Слухи о том, что Арам Камшотыч Габрельянов «изнасиловал российскую журналистику», подтверждаются тем, что на экранах российского телевидения регулярно появляется человек, по повадкам и мышлению вполне смахивающий на дитя этого противоестественного соития.
Агрессивность уличного гопника, быдляческое поведение и псевдопартиотические понты, крик и брызгающие слюни, оскорбления любого несогласного - папа Камшотыч, узнаешь ли ты сына Тему, он же – Артем Шейнин?
Играя на сцене «простого русского рубаху-парня, воевавшего в Афганистане, а теперь вот рубящего правду-матку» в эфире Первого канала, наш Тема между тем далеко не так прост, как пытается внушить своим зрителям.
С 1996 года он был принят в российскую телевизионную тусовку, причем – в самое ее ядро. И за прошедшие после этого без малого четверть века стал органической ее частью. Четыре года проработал редактором у Дмитрия Киселева, затем почти 14 лет в аналогичной должности у Владимира Познера.
Жадно впитав и усвоив богатейший опыт этих монстров двух направлений российской пропаганды – агрессивно-геббельсовкий стиль Киселева и псевдоинтеллигентскую вкрадчивость и манипуляцию Познера – он наконец вышел на пик своей карьеры. В конце августа 2016 года, после избрания ведущего ток-шоу «Время покажет» Петра Толстого депутатом Государственной думы, Шейнин занял его место. И все завертелось.
То, что десантник Тема творит в своем шоу – мерзко, постыдно и откровенно антироссийски и для крайне невзыскательной, если не сказать больше, публики. Поскольку ничто так не портит образ России, как то, как ее позицию преподносит скачущий по студии вечно орущий гопник. Кстати, член Академии российского телевидения.
И что примечательно – никто из коллег этого члена не осуждает. Он неприкасаемый. А когда им задают прямой вопрос о том, как такое вообще можно людям показывать – они начинают, как это сделал Познер, уклончиво мямлить про то, что человек он взрослый и сам принимает решения, что ему сказать и сделать. А вообще он хороший – ответственный и креативный.
Да, действительно, креатива там хоть отбавляй: тщательная режиссура любых сцен, ряженые «несогласные эксперты», которые за деньги позволяют себя оскорблять, в том числе – и действием, громкие вопли в эфире и, как апофеоз, появление в студии с ведром фекалий. Тема-десантура, правда, потом заявлял, что в ведре был шоколад, но злые языки до сих пор утверждают, что там и вправду было это…Ну, то самое… Причем - Шейнин наполнял его лично.
Но, главная причина неприкасаемости «члена-академика», для познеров, толстых, киселевых и прочих скабеевых в том, что он для них свой. Социально-близкий, как говорили в тридцатые годы прошлого века. И как бы он ни юродствовал, что бы ни говорил – он все равно выражает точку зрения той тусовки, которая составляет ядро российской пропаганды, пусть и в эпатажной форме.
Поэтому его заармянство – вполне логично, именно с этих позиций эта стая единомышленников выступает, именно ее она буквальным образом вбивает в головы аудитории. Национальные интересы России им совершенно чужды, а вот Армения – культурная нация, близкая им, как они наивно считают, по менталитету, да еще и «союзник», более того – брат. Там все так культурно, красиво и благородно! Не верите – познакомьтесь с Габреляновым.
Как всякие интеллигенты, Тема и его братья по разуму из заармянской тусовки на российском телевидении ни черта не смыслят во внешней политике, но страшно любят эти темы обсуждать, точнее – забалтывать. Ни разу российское ТВ не выразило озабоченность ростом антироссийских настроений в Армении, ни разу – сокращением пространства русского языка. А уж о сведении до минимума российского вещания в этой стране – и вообще промолчали.
Ну а как иначе? Говорить о таком – огорчать «брата» Тигранушку и «сестрицу Маргошу», а то и вовсе – «папу» Камшотыча. И в этом своем рвении тот же Тема-десантура уже даже границ не видит.
Его слова - «все это временное поражение и его нужно расценивать как спасение... и если мы сделаем правильные выводы, то ещё и порадуемся» - это не просто очередное словесное испражнение. Это прямой вызов Президенту России Владимиру Путину.
Ну, какой он герой все мы помним из эпизода, когда украинский ВДВшник увидев его в Италии, плюнул ему в лицо, а «героический гвардии сержант» спрятался за спиной своей супруги и быстренько убежал на другую улицу. Гордо потом заявив, что таким образом он блестяще избежал организованной против него провокации украинских и западных спецслужб.
Но здесь-то совсем иной расклад. Владимир Путин приложил массу усилий, чтобы прекратить кровопролитие, а шоумен Тема намекает на новую, более успешную для ереванской клики войну в будущем, дескать, «надо только правильные выводы сделать». Не заигрался ли наш сержант, вот так вот нагло оспаривающий слова российского Верховного Главнокомандующего?
Причем состоя на службе и жаловании у России, а не своих армянских «братьев». Кстати, о финансах. Вот какая интересная картина получается. По данным The Insider, лидером рейтинга работников медиа с самым высоким доходом за год стал ведущий политического шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин — за год он получил 99 млн 738 тысяч 542 рубля.
На втором и третьем месте списка самых высокооплачиваемых работников СМИ разместилась пара главного редактора Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян и художественного руководителя «Международной пилорамы» на НТВ Тиграна Кеосаяна. Вместе они зарабатывают даже больше Шейнина — 156 млн рублей.
На четвертом месте рейтинга расположился ведущий «России» Владимир Соловьев с доходом в 52,6 миллиона рублей.
Всех их объединяет одно – откровенно заармянская позиция. «Совпадение?» - как любит говорить экс-наставник Темы Дмитрий Киселев. – Не думаю…Чем ты быдлястее, агрессивнее и заармянистее – тем лучше ты будешь оплачиваться в московской телевизионной тусовке. Ведь такие как ты – для нее свои, таким платить не по заслугам, а по услугам – не жалко.