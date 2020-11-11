Алексей Наумов: Азербайджанцам Карабаха дали пулю в грудь и нож в горло...

Эксперт Российского совета по международным делам, заместитель завотделом внешней политики ИД "Коммерсант" Алексей Наумов, выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", прокомментировал видеозаписи, на которых армяне, перед тем как покинуть Кельбаджарский район Азербайджана, сжигают свои дома, магазины и прочие постройки, пишет Вестник Кавказа.

"Ну действительно жалко, что гражданам Армении дали семь дней и маленькую дорогу. Но можно вспомнить, что азербайджанцам Карабаха дали пулю в грудь и нож в горло, а не маленькую дорогу и семь дней...", - заявил Наумов.