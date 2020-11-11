Французские сенаторы приехали в Гянджу фото
Делегация Национальной ассамблеи Франции, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Гянджу, сообщает Report.
Французские сенаторы посетили территории, разрушенные в результате нанесенных ВС Армении ракетных ударов по Гяндже, ознакомились с последствиями трагедии на месте. Парламентарии также возложили цветы на месте разрушения в знак уважения к памяти погибших во время инцидента.
"Азербайджан освободил военным путем свои территории от оккупации. Параллельно он восстановил международное право. В результате в регионе установился мир. Сейчас надо обеспечить мирное сосуществование обоих народов. Думаю, обеспечить этот важный фактор можно. Франция рядом с теми, кто хочет мира. Что касается бомбардировки Гянджи и других крупных городов, то это военное преступление, Армения совершила военное преступление”, - сказал журналистам вице-президент группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной ассамблее Франции (парламента) Жером Ламбер.