Генерал-майор Левон Степанян о массовом дезертирстве армян во время войны
В Армении обсуждают массовые случаи дезертирства в ходе последней войны в Карабахе. Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении, экс-военный комиссар республики генерал-майор Левон Степанян заявляет, что подобные факты нельзя оставлять без внимания, иначе они станут опасным прецедентом.
Л.Степанян призывает власти Армении и правоохранительные органы начать расследование многочисленных фактов дезертирств во время войны в Карабахе. Об этом сообщают армянские СМИ.
"Тот факт, что имеем многочисленных дезертиров, бросивших свои боевые позиции, подтверждается многими участниками боевых действий и сотрудников правоохранительных органов. Что нам делать в этой ситуации? Прощать, конечно, никому нельзя. Но с другой стороны привлечь такое большое количество людей к уголовной ответственности тоже вряд ли удастся. Однако, если сейчас власти закроют глаза на эти случаи дезертирства, то это может стать опасным прецедентом ", - говорит генерал.