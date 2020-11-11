Генерал-майор Левон Степанян о массовом дезертирстве армян во время войны

В Армении обсуждают массовые случаи дезертирства в ходе последней войны в Карабахе. Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Армении, экс-военный комиссар республики генерал-майор Левон Степанян заявляет, что подобные факты нельзя оставлять без внимания, иначе они станут опасным прецедентом.

Л.Степанян призывает власти Армении и правоохранительные органы начать расследование многочисленных фактов дезертирств во время войны в Карабахе. Об этом сообщают армянские СМИ.