Главный оппозиционер Армении: если бы Пашинян подал в отставку 27 сентября...

«Мне стыдно за то, что у нас такой премьер-министр», - заявил перед зданием Службы нацбезопасности Армении лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, пишут армянские СМИ.

«Меня боятся, не могут посмотреть мне в глаза, поэтому не выпускают из СНБ», - добавил главный противник премьер-министра Никола Пашиняна.

«...Все, кто совершает беззаконие, в скором времени будут привлечены к ответственности. Я не стремлюсь к власти и не хочу осуществлять никакой революции, но проблемы людей должны быть решены. Если бы Пашинян подал в отставку 27 сентября, такой ситуации не было бы...», - заключил Царукян.

Напомним, 12 ноября Специальная следственная служба Армении задержала десять лидеров оппозиции в связи с протестами. Среди них был и Царукян. Позже суд освободил Гагика Царукяна из-под стражи. Миллиардера задержали по статье 225.1 (организация и участие в несанкционированном митинге) УК Армении, которая предусматривает штраф в размере 200-300 тысяч драмов (порядка 500-600 долларов) или арест сроком от 15 дней до 2 месяцев.