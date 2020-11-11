Запад поощряет репрессии в Армении: новые меры против 6 депутатов парламента!

Следственный комитет Армении вызвал на допрос шесть оппозиционных депутатов. Уведомления от следственных органов получили депутаты от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, Шаке Исаян, Ивета Тоноян, Вага Энфиаджян, Геворг Петросян, Микаел Мелкумян. Об этом сообщают армянские СМИ.

Армянская оппозиция расценивает это решение властей как попытку запугивания оппозиции. Haqqin.az ранее отмечал о нарастании репрессивной волны в Армении в отношении несогласных и инакомыслящих. Однако политические репрессии не вызывают должной реакции западных правозащитных организаций и правительств Евросоюза. Более того, создается впечатление, что западные правительства поощряют репрессии против оппозиции.