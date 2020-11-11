Избитого спикера парламента Армении готовят к еще одной операции

Председателю парламента Армении Арарату Мирзояну провели несколько операций, ожидается еще одна, заявил помощник спикера Ваган Костанян, добавив, что Мирзояну нанесены повреждения лица, головы и руки, но его жизнь вне опасности, передает Sputnik Армения.



Костанян также сообщил, что у Мирзояна скоро появится возможность лично выступить с заявлением и представить свою оценку создавшейся ситуации.

Напомним, в ночь на 10 ноября после заявления по Карабаху группа граждан собралась у здания правительства Армении, а затем у парламента, потребовав встречи с чиновниками. Они вытащили из машины спикера парламента Арарата Мирзояна и избили его на глазах у членов семьи. Затем участники акции ворвались в здание правительства, в том числе в кабинет Никола Пашиняна, и зал заседаний парламента и разгромили его.