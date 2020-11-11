Пресс-секретарь «Айреник»: «Дорога в Нахчыван станет началом гибели Армении»

«Сейчас всех нас пытаются убедить, что по данному соглашению мы получим будущее. По данному соглашению мы получим войну в будущем, а не будущее», – заявил ответственный за связи с общественностью партии «Родина» («Айреник») Вардан Восканян. Об этом сообщает Panorama.am.

Отметим, что партия Айреник – Родина созданная в 2005 году, возглавляемая лидером сепаратистов Араиком Арутюняном, является правящей в сепаратистской республике.

В.Восканян подчеркнул, что под предательскими для Армении пунктами договора скрывается война.

«Дорога, идущая из Нахчывана в так называемый Азербайджан, станет началом гибели нашего государства, поскольку срезает одну из жизненных артерий – границу с Ираном. По этой дороге будут проезжать турки. Мы все должны отвергнуть этот предательский документ, подписавший его человек не имеет будущего в нашей стране», – отметил В. Восканян.

По словам В. Восканяна, подпись Пашиняна принуждает к позорному поражению.