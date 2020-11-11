Посольство Азербайджана в Польше взяло под свой контроль вопрос в связи с обнаружением 9 ноября в городе Длуголенка тела Мушвига Асиф оглу Исмаилова. Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам Абдуллаевой, в полицейском комиссариате города посольству Азербайджана сказали, что тело Исмаилова было обнаружено в лесном массиве, рядом с местом его проживания.

"Согласно отчету медицинской экспертизы, покойный совершил самоубийство. Мы связались с семьей Мушвига. Там сказали, что они относятся с подозрением к версии суицида. В связи с этим, принимая просьбу о повторной медицинской экспертизе, посольство обратилось в прокуратуру города Длуголенка. Данный инцидент находится под контролем посольства", - сказала Абдуллаева.