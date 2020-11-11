Игорь Коротченко: «Капитуляция Еревана в войне - вполне закономерный результат»

«Поражает, с какой скоростью недавние победные реляции об «успехах» армянской армии в Карабахе сменились теперь рассказами об ужасающем положении той же армянской армии на карабахском фронте, которая была вынуждена капитулировать, чтобы ее полностью не уничтожили - и в эфирах телевидения Армении об этом рассказывают одни и те же люди! (Пашинян, Тоноян, Арутюнян и пр.)». Об этом написал в своем телеграм-канале главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«А ведь заявляли еще, что в случае новой войны дойдут до Баку!

Впрочем, когда в Армении вместо памятников маршалу Советского Союза Баграмяну воздвигают памятники гитлеровскому коллаборанту Нжде - капитуляция Еревана в войне - это вполне закономерный результат!» - написал российский военный эксперт.