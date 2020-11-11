Пашинян снова обратился к нации: «Степанакерт (Ханкенди) остался беззащитным!»

Вместе с тем, как отметил армянский премьер, подписанное заявление – это вовсе не про сдачу земель, а про сохранение территорий и жизни людей.

По его словам, оппозиция, которая жестко критикует подписанный документ, ранее не предложила ни один действенный способ отказа от этого документа.

"Мы можем порвать этот документ и выбросить, но надо подумать о последствиях. Если мы сделаем это, значит, вернемся к тому положению дел, которое было до 10 ноября, то есть к войне. Нужно понять, что будут последствия", – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

"Степанакерт остался беззащитным, после его взятия пали бы и Аскеран, и Мардакерт. В результате были бы заблокированы 20-30 тысяч армянских солдат, которые находились на передовой. На них бы напали с тыла, и у них не было бы возможности спастись", - заявил Пашинян.

По его словам, процесс переговоров по заключению соглашения пока еще не начался, и этот процесс будет длиться еще очень долго.

"Вы спрашиваете, почему вопрос не обсуждался в Национальном Собрании, с оппозицией и т.д. Это, по сути, произошло в рамках логики оперативного управления боевыми действиями. Нельзя же обсуждать каждый вопрос о передислокации наших подразделений с Национальным Собранием или оппозицией?" - сказал премьер.

Настал момент, когда стало понятно, что борьба для армянской стороны больше не имеет смысла: это было падение Шуши, - сказал Никол Пашинян.

"Когда начались неудачи на поле боя, мы поставили политическую задачу перед нами - добиться перелома в войне. Но после падения Шуши мы зафиксировали, что эта задача невыполнима", - сказал Пашинян.

По словам премьера, армянские подразделения боролись до самой последней секунды, ведя критические бои по всем направлениям.

"После падения города было две попытки его вернуть. Во время второй армянскому подразделению удалось ворваться в город. Но его сил было недостаточно, чтобы вернуть контроль над городом. Есть много мифов вокруг падения Шуши. После того как мне доложили о потере Шуши, появилась информация, что там все еще находятся 50 наших бойцов. Я попросил найти подтверждение этой информации. Оказалось, что бойцы находились в Степанакерте, а не в Шуше", - рассказал премьер.