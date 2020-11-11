Никол Пашинян: «Мы хотим, чтобы армянские поезда пошли через Нахчыван в Иран»

Армения может получить возможность железной дороги через Нахчыван в Иран, но границы с Турцией не будут открыты, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, армяно-турецкая граница не откроется, поскольку Турция не является участником трехстороннего заявления по Карабаху.

«Но мы хотим открытия железной дороги из Армении в Иран через Нахчыван. Мы также хотим вторую дорогу в Россию. Благодаря этому документу такие пункты могут быть реализованы. Это вопрос переговоров», - сказал Пашинян.