Никол Пашинян: «Азербайджан говорит, что самоопределение Нагорного Карабаха может быть только в его составе»

"В переговорном процессе по карабахскому урегулированию на протяжении 25 лет не было ни одного определенного пункта, кроме сдачи Азербайджану семи районов", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Пункты о статусе Нагорного Карабаха, о самоопределении не были определенными. Что это значит на практике? Азербайджан, к примеру, говорил и говорит, что самоопределение может произойти в его составе. Определенным на столе переговоров было только возвращение семи районов», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что трехсторонним заявлением карабахский вопрос не получает окончательного решения.