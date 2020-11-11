Лавров: Россия проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху

Российский МИД информирует партнеров по Минской группе ОБСЕ и международные организации о ситуации с Нагорным Карабах ом. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабах а, сообщается на сайте Кремля.

«Сергей Викторович, я просил вас проинформировать партнеров, прежде всего партнеров по Минской группе ОБСЕ, сопредседателей, о том, как складывается сейчас ситуация по этой проблеме, вступить в контакт с международными организациями», — обратился президент Владимир Путин к российскому министру.

Лавров ответил, что МИД уведомил коллег прежде всего из Франции и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По его словам, ведомство находится в контакте с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН. Кроме того, есть еще Международный комитет Красного Креста.

«Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер будет во вторник в Российской Федерации, мы рассчитываем организовать ему встречу не только в Министерстве иностранных дел, но и с нашими военными, с представителями МЧС и пограничников», — заявил Лавров.