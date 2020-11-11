Сафар Абиев, экс-министр обороны, генерал-полковник, специально для haqqin.az 00:40

Редакция haqqin.az представляет вниманию читательской аудитории размышления экс-министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Сафара Абиева. С.Абиев на протяжении 18 лет возглавлял оборонное ведомство Азербайджана. После исторической победы вооруженных сил Азербайджана, в формировании которых С.Абиев сыграл большую роль, генерал-полковник взялся за перо, чтобы выразить свои чувства и мысли.

Хочу подчеркнуть исключительную роль этих принципов среди факторов, возвеличивающих победу наших Вооруженных Сил над армянскими оккупантами. Прошлой ночью у меня была краткая дискуссия с одним из моих близких друзей. Мой друг, который всегда стоял за справедливость и правду, на этот раз настаивал на заблуждениях. Я задал ему простой и крайне логичный вопрос: «Сможешь ли ты сразиться со всемирно известным боксером Майком Тайсоном?!» Нет, брат, он одним кулаком отправил бы меня на Марс ... Не смогу драться. - Тогда почему ты максималист? Напряженность в отношениях Азербайджана с Россией не пойдет на пользу нашей стране. Такой шаг очень вреден и опасен для нашей страны, и не стоит сбивать людей с толку такими заблуждениями. Необходимо продемонстрировать ум и мудрость. В течение 44-дневной войны противник убил более 90 мирных жителей. Среди убитых были дети. Для разоблачения в глобальном масштабе этого государственного преступления армян необходимо еще больше усилить возможности Азербайджана по информационной и идеологической пропаганде. Тем более что есть конкретный факт. Успешная пропагандистская работа во время войны Верховного главнокомандующего по донесению до внимания международного сообщества правого дела Азербайджана и разгрому агрессивной политики врага сыграла исключительно важную роль в формировании международного общественного мнения.

Наконец, глубокий анализ, интервью господина президента, превратившие в предмет мировой дискуссии опирающуюся на насилие военно-политическую сущность Армении во всей ее наготе, раскрыли со всеми отвратительными подробностями правду о личности врага, преподав, тем самым, армянам очень серьезный исторический урок. Мир не знает второго такого народа, жаждущего крови Азербайджана. Широкомасштабная и разоблачающая пропаганда Верховного главнокомандующего на протяжении всей 44-дневной битвы аргументами и фактами доказала, сколь свирепым, опасным сообществом для истории человечества являются эти ультранационалисты. Второй карабахской войной уважаемый Ильхам Алиев поставил в их коварных намерениях не точку, а жирный восклицательный знак. Таким образом, Карабахская война открыла новые неизгладимые страницы в истории Азербайджана. Определенная Президентом Азербайджана верная стратегическая линия военной политики внесла свой вклад в обеспечение победы. Выдвинутые Азербайджаном условия были безоговорочно и однозначно приняты Арменией. Правительство Армении в 02:30 ночи 10 ноября согласилось с актом капитуляции и объявило, что сдается перед Азербайджаном. У этой великой победы три великих героя:

1) народ Азербайджана; 2) Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий. 3) Азербайджанская армия. Я счел бы себя виноватым, если бы не упомянул имя одного из великих государственных деятелей, сыгравшего большую роль в нашем успехе в Карабахской войне. Это любимый всеми нами Реджеп Тайип Эрдоган, непобедимый лидер братского турецкого народа, не жалевшего Азербайджану сил в борьбе с врагом. Спасибо Вам, глубокоуважаемый Президент!!!