Три великих героя нашей победы нам пишет экс-министр обороны, генерал-полковник Сафар Абиев
Редакция haqqin.az представляет вниманию читательской аудитории размышления экс-министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Сафара Абиева.
С.Абиев на протяжении 18 лет возглавлял оборонное ведомство Азербайджана. После исторической победы вооруженных сил Азербайджана, в формировании которых С.Абиев сыграл большую роль, генерал-полковник взялся за перо, чтобы выразить свои чувства и мысли.
Хочу подчеркнуть исключительную роль этих принципов среди факторов, возвеличивающих победу наших Вооруженных Сил над армянскими оккупантами.
Прошлой ночью у меня была краткая дискуссия с одним из моих близких друзей. Мой друг, который всегда стоял за справедливость и правду, на этот раз настаивал на заблуждениях. Я задал ему простой и крайне логичный вопрос: «Сможешь ли ты сразиться со всемирно известным боксером Майком Тайсоном?!» Нет, брат, он одним кулаком отправил бы меня на Марс ... Не смогу драться.
- Тогда почему ты максималист? Напряженность в отношениях Азербайджана с Россией не пойдет на пользу нашей стране. Такой шаг очень вреден и опасен для нашей страны, и не стоит сбивать людей с толку такими заблуждениями. Необходимо продемонстрировать ум и мудрость.
В течение 44-дневной войны противник убил более 90 мирных жителей. Среди убитых были дети. Для разоблачения в глобальном масштабе этого государственного преступления армян необходимо еще больше усилить возможности Азербайджана по информационной и идеологической пропаганде. Тем более что есть конкретный факт.
Успешная пропагандистская работа во время войны Верховного главнокомандующего по донесению до внимания международного сообщества правого дела Азербайджана и разгрому агрессивной политики врага сыграла исключительно важную роль в формировании международного общественного мнения.
Наконец, глубокий анализ, интервью господина президента, превратившие в предмет мировой дискуссии опирающуюся на насилие военно-политическую сущность Армении во всей ее наготе, раскрыли со всеми отвратительными подробностями правду о личности врага, преподав, тем самым, армянам очень серьезный исторический урок.
Мир не знает второго такого народа, жаждущего крови Азербайджана. Широкомасштабная и разоблачающая пропаганда Верховного главнокомандующего на протяжении всей 44-дневной битвы аргументами и фактами доказала, сколь свирепым, опасным сообществом для истории человечества являются эти ультранационалисты. Второй карабахской войной уважаемый Ильхам Алиев поставил в их коварных намерениях не точку, а жирный восклицательный знак.
Таким образом, Карабахская война открыла новые неизгладимые страницы в истории Азербайджана. Определенная Президентом Азербайджана верная стратегическая линия военной политики внесла свой вклад в обеспечение победы. Выдвинутые Азербайджаном условия были безоговорочно и однозначно приняты Арменией.
Правительство Армении в 02:30 ночи 10 ноября согласилось с актом капитуляции и объявило, что сдается перед Азербайджаном. У этой великой победы три великих героя:
1) народ Азербайджана;
2) Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий.
3) Азербайджанская армия.
Я счел бы себя виноватым, если бы не упомянул имя одного из великих государственных деятелей, сыгравшего большую роль в нашем успехе в Карабахской войне. Это любимый всеми нами Реджеп Тайип Эрдоган, непобедимый лидер братского турецкого народа, не жалевшего Азербайджану сил в борьбе с врагом. Спасибо Вам, глубокоуважаемый Президент!!!
Армянскому бесстыдству в мире нет равных. Предательство – их характер, в их крови и проистекает из их бесчестия. Даже если они захотят, не смогут измениться.
К тому же армяне - одна из немногих наций в мире, у которой не было ни настоящей национальной истории, ни родины, ни земли, государства, которым можно было бы гордиться, ни культурно-духовного прошлого. Всегда смотрят в руки чужим, чтобы хоть кто-то бросил им кусок.
За последние 200 лет никто так армян не бил. Вряд ли они скоро забудут тот урок, который преподнесли им наш Верховный Главнокомандующий и наша победоносная Армия. «Непобедимым» переломили хребет. Они больше не посмеют держать голову прямо.
Нельзя было им позволить и дальше так жить. Наш Верховный Главнокомандующий развенчал созданные врагом мифы и легенды о себе. Искренне поздравляю с этим уважаемого Ильхама Алиева и желаю ему больших успехов в этой славной борьбе.