Главный редактор турецкой газеты «Агос» Эдвард Тандзикян: «Будущее Армении представляется туманным»

Армения должна вернуть Азербайджану больше территорий, чем предполагалось в ходе переговорного процесса. Это сокрушительное поражение для Армении. Так сказал главный редактор издающейся в Стамбуле армянской еженедельной газеты «Агос» Эдвард Тандзикян в интервью изданию Грапарак, комментируя военные действия, развернувшиеся в регионе Нагорного Карабах а.

Отвечая на вопрос, как он оценивает сложившуюся ситуацию, видит ли он опасность подписанного Арменией соглашения, Тандзикян говорит, данная ситуация свидетельствует о поражении Армении. С другой стороны, отмечает он, Армении все равно пришлось бы вернуть некоторые регионы.

При этом Тандзикян считает виноватым не только Пашиняна. По его словам, предыдущее правительство также несет ответственность.

Главный редактор «Агос» утверждает, что Армении было очень сложно противостоять Азербайджанской армии.

По мнению Тандзикяна, российские войска могут стать гарантией в регионе, но иногда это не будет срабатывать. Будущее Армении теперь представляется туманным.