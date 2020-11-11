«Эмоции достигли своего пика в обеих столицах почти одновременно. В Азербайджане 9 ноября отмечался День национального флага, и в Баку состоялись торжества по этому поводу. Люди вышли на улицы города и направились к Аллее мучеников, к мемориалу павшим солдатам. Они заворачивали себя в азербайджанские и турецкие флаги, пели национальный гимн и восхваляли своего победоносного лидера — Ильхама Алиева. В тот же день в Ереване, столице Армении, разозленная толпа штурмом взяла здание Парламента, и при этом люди проклинали Николу Пашиняна, своего премьер-министра» , - пишет влиятельное британское издание The Economist.

Причиной обеих сцен стало объявление о заключении мирной сделки. Достигнутая при посредничестве России и Турции, эта сделка положила конец шестинедельной войне за Нагорный Карабах. За день до этого Азербайджан поднял свой флаг над городом Шуши, стратегической высотой внутри Нагорного Карабаха и колыбелью азербайджанской культуры. Уже через несколько часов изможденные и деморализованные армянские войска сдались, и это стало унижением для армян, тогда как Пашинян ничего не сделал для того, чтобы избежать этого и подготовить свою страну к вооруженному конфликту.

Заключенная мирная сделка представляет собой одну из самых крупных перетрясок в этом беспокойном регионе на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока с момента распада советской империи, который также начался в Нагорном Карабахе…

В феврале 1988 года несколько сотен армян собрались на площади Ленина в Степанакерте, столице анклава, и потребовали объединения с Советской Арменией. Тем самым они положили начало цепочке событий, которые ускорили развал Советского союза, а затем привели к продолжавшейся войне между Арменией и Азербайджаном…

27 сентября, после 25 лет ожиданий и надежд на возвращения своей территории Азербайджан возобновил военные действия. В результате азербайджанцы восстановили свой контроль над всеми потерянными ранее территориями.

Эта война была почти неизбежной. Азербайджан, нефтедобывающее государство, стал более богатым, более уверенным в себе. Вместе с тем он еще более болезненно стал воспринимать отсутствие прогресса на переговорах с Арменией. Однако еще три фактора сыграли свою роль.

Одним из них можно считать растущую самоуверенность Турции. Она продемонстрировала свое желание использовать силу и предоставить военную поддержку Азербайджану.