The Economist: «Азербайджан правильно рассчитал: Путину Турция важнее, чем Армения» они о нас
«Эмоции достигли своего пика в обеих столицах почти одновременно. В Азербайджане 9 ноября отмечался День национального флага, и в Баку состоялись торжества по этому поводу. Люди вышли на улицы города и направились к Аллее мучеников, к мемориалу павшим солдатам. Они заворачивали себя в азербайджанские и турецкие флаги, пели национальный гимн и восхваляли своего победоносного лидера — Ильхама Алиева. В тот же день в Ереване, столице Армении, разозленная толпа штурмом взяла здание Парламента, и при этом люди проклинали Николу Пашиняна, своего премьер-министра», - пишет влиятельное британское издание The Economist.
Причиной обеих сцен стало объявление о заключении мирной сделки. Достигнутая при посредничестве России и Турции, эта сделка положила конец шестинедельной войне за Нагорный Карабах. За день до этого Азербайджан поднял свой флаг над городом Шуши, стратегической высотой внутри Нагорного Карабаха и колыбелью азербайджанской культуры. Уже через несколько часов изможденные и деморализованные армянские войска сдались, и это стало унижением для армян, тогда как Пашинян ничего не сделал для того, чтобы избежать этого и подготовить свою страну к вооруженному конфликту.
Заключенная мирная сделка представляет собой одну из самых крупных перетрясок в этом беспокойном регионе на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока с момента распада советской империи, который также начался в Нагорном Карабахе…
В феврале 1988 года несколько сотен армян собрались на площади Ленина в Степанакерте, столице анклава, и потребовали объединения с Советской Арменией. Тем самым они положили начало цепочке событий, которые ускорили развал Советского союза, а затем привели к продолжавшейся войне между Арменией и Азербайджаном…
27 сентября, после 25 лет ожиданий и надежд на возвращения своей территории Азербайджан возобновил военные действия. В результате азербайджанцы восстановили свой контроль над всеми потерянными ранее территориями.
Эта война была почти неизбежной. Азербайджан, нефтедобывающее государство, стал более богатым, более уверенным в себе. Вместе с тем он еще более болезненно стал воспринимать отсутствие прогресса на переговорах с Арменией. Однако еще три фактора сыграли свою роль.
Одним из них можно считать растущую самоуверенность Турции. Она продемонстрировала свое желание использовать силу и предоставить военную поддержку Азербайджану.
Вторым стало молчаливое согласие России с продвижением Азербайджана и с участием Турции. Ранее Азербайджан боялся начать полномасштабное наступление из-за обязательств России в отношении Армении. Однако Азербайджан, правильно оценив ситуацию, пришел к выводу о том, что Владимир Путин больше беспокоится по поводу своего антизападного альянса с Турцией и что не склонен встать на сторону правительства Армении после победы там, в целом, мирной «цветной» революции в 2018 году и прихода к власти популиста Пашиняна. Российский президент не признает легитимность лидеров, пришедших к власти в результате восстания. Пашинян еще больше разозлил Путина тем, что посадил в тюрьму его друга Роберта Кочаряна, бывшего президента Армении. Путину не было разрешено встретиться с ним во время визита в Ереван в прошлом году.
Третьим фактором стало постепенное сокращение участия Америки в делах этого региона, а при президенте Дональде Трампе этот процесс только ускорился.
По ее условиям Армения должна вывести свои войска из оставшихся районов вокруг Нагорного Карабаха. Россия разместит 2000 своих миротворцев в Нагорном Карабахе на следующие пять или, возможно, десять лет. В этом соглашении нет упоминания о статусе Нагорного Карабаха, которому в прошлом обещали предоставить автономию внутри Азербайджана. Десятки тысяч этнических армян покинули свои дома в Степанакерте во время боевых действий, когда к городу приближалась азербайджанская армия…