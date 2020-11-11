Спецслужбы Армении арестовали командира «Сисакан»

Служба национальной безопасности Армении арестовала Ашота Минасяна, командира отряда «Сисакан», более известного как Ашот Еркат. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Yerevan Today Севак Акопян.

По словам Акопяна, Минасян с 28 сентября вместе со своими сыновьями и отрядом принимал участие в военных действиях в Карабахе.

«Вероятно, это та самая СНБ, которая, по словам Араика Арутюняна, отказалась от участия в войне и покинула поле боя», - написал также Акопян.