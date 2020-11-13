Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 03:03

В воскресенье, 15 октября оккупированный Арменией азербайджанский район вне Нагорного Карабаха - Кельбаджар и прилегающие к нему села, наконец-то, вернутся в состав Азербайджанской Республики. Теперь уже, де-факто. Уже началась эвакуация войск и населения со всех захваченных Арменией территорий. И в этой связи важно понять, в какой степени обязательства этой страны по уходу с оккупированных земель соотносятся с готовностью армянского народа подчиняться воле своего правительства. Во многом ответ на этот вопрос дал репортаж съемочной группы британской телекомпании ВВС, побывавшей в Кельбаджарском районе в канун предстоящей эвакуации.

Представляя британскому телезрителю довольно мрачную картину села Чаректар, расположенного у горной дороги, связывающей северную часть Нагорного Карабаха с Арменией, оператор показывает колонну грузовиков, забитых домашним скарбом, а на её фоне – несколько горящих домов, которые, как факелы, тревожно освещают вечернюю тьму. «Мы не хотим, чтобы в наших домах жили азербайджанцы, - говорит корреспонденту ВВС 33-летний житель этого села по имени Карен. – Поэтому мы их сжигаем. Пусть азербайджанцы сами себе строят дома…» Будь я азербайджанским журналистом, то ответил бы на реплику британских коллег, посетовавших в репортаже, что на эвакуацию по очень узкой дороге армянам отвели всего семь дней, словами Алексея Наумова - эксперта Российского совета по международным делам и заместителя заведующего отдела внешней политики Издательского Дома «Коммерсантъ». Когда экспертам, собравшимся в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», показали видеозапись, на которых покидающие Кельбаджарский район армяне жгут собственные дома, магазины и другие постройки, Наумов сказал: «Мне действительно жаль, что граждане Армении испытывают неудобства при эвакуации. Но в данном случае уместно вспомнить, что азербайджанцам Карабаха в начале 90-х годов дали не маленькую дорогу и семь дней на сборы, а пулю в грудь и нож в горло…»

Но я – израильский журналист. А потому, пожарища и разрушения, которые оставляют в Кельбаджаре покидающие его армяне, вызывает в моей памяти Израиль 2005 года, когда, под давлением мировой общественности, правительство Ариэля Шарона, приступило к плану «одностороннего размежевания с палестинцами» и эвакуировало из сектора Газы все еврейские поселения. Понятно, что поселенцы не хотели покидать насиженную землю, на которой своими руками построили дома и школы, вырастили сады и виноградники, наладили производство молочной продукции и высококачественных овощей, шедших на экспорт в Западную Европу… Эти несчастные люди сутками митинговали, требовали справедливости, приковывали себя наручниками к дверным скобам, наглухо баррикадировались в помещении синагог, так что, полиции приходилось выносить их на руках и насильно усаживать в армейские автобусы… Но ни у одного из еврейских поселенцев и в мыслях не было сжигать собственные дома, бить витрины магазинов или вырубать деревья, посаженные своими руками. Мало того, эти патриоты своей страны, которые сознательно селились на границах Израиля, чтобы первыми принять на себя удар врага, даже покидая Газу навсегда, увозили в Израиль только свои личные вещи. Что же касается добротных домов и роскошных вилл, современных сельскохозяйственных комплексов, промышленных строений, теплиц, оранжерей и всего прочего, что было созданы за десятилетия кропотливого труда – все это в целости и сохранности было оставлено палестинцам. А ныне покойный Нобелевский лауреат Шимон Перес, занимавший тогда пост министра по развитию Негева и Галилеи, официально уведомил руководство Палестинской автономии, что жилой фонд и вся инфраструктура свыше двадцати еврейских поселений, эвакуированных из сектора Газы, безвозмездно передается палестинцам в качестве жеста доброй воли еврейского народа. (P.S. Первыми в оставленные поселения вошли боевики ХАМАСа, которые вначале разрушили, практически, все дома и гражданские строения, вытоптали сады, виноградники и теплицы, и только потом приступили к заселению территории жителями сектора Газы).