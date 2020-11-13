Армянского правозащитника оштрафовали за призыв к диалогу с Азербайджаном

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, в субботу к нему пришли полицейские и сказали, что ему грозит штраф в размере от 300000 до 700000 драм (620–1500 долларов США), и что, если он откажется удалить пост, штраф увеличится до 1 млн драм (2100 долларов США). Он отказался подписывать акт и заявил, что не заплатит, пока не получит причину штрафа в письменном виде.

Армянский правозащитник Георгий Ванян заявил, что полиция оштрафовала его за публикацию в Facebook, призывающую к диалогу с Азербайджаном.

По его словам, в воскресенье к нему пришёл замначальника Иджеванского управления полиции и повторил эти требования.

В посте, который ему вменяют в вину, опубликованном в Facebook в пятницу, Ванян написал, что Армения «давно переступила рубеж преступлений против своих собственных граждан». «Прекратите этот преступный победный фарс: соседа не побеждают, соседа не топчут, соседа не уничтожают, — написал он. — С соседом говорят, говорят, говорят до тех пор, пока не появится способность разговаривать на одном языке, до взаимопонимания».

«Забудьте, откажитесь от преступного обмана о спасительной силе «стратегического союзника». В условиях этой действующей безотказно бойни забудьте, отставьте нелепый поиск союзников, позорную надежду на подаяние от международного сообщества в виде признания того, что подвергаешься геноциду», — говорится в его посте.

Ванян сказал, что власти преследуют его из-за того, что закон о военном положении в стране запрещает общественности критиковать действия властей и их эффективность.

«Я не согласен с тем, что в моём посте есть нарушение. Я критиковал пропагандистов и призывал власти не прислушиваться к нацистской идеологии», — сказал Ванян.

«Не выходя за рамки закона, я пробую озвучить, наметить существующий потенциал для прекращения войны и начала переговоров. Пишу так, чтобы быть понятым прежде всего своими соотечественниками».

«Решение об ограничении свободы слова в Армении принято, как я понимаю, с целью борьбы с последствиями информационной войны».

«Критиковать положения военного положения не имеет смысла, поскольку сами власти признают, что они ограничивают права человека. Надо просто делать все возможное, чтобы это поскорее закончилось. И самый короткий путь — прямые переговоры Армении с Азербайджаном, к чему я и призываю», — заключил он.

Ванян написал в субботу в Facebook, что в течение многих лет ему и его близким угрожали смертью, и что несколько месяцев назад кто-то застрелил его собаку.

Он обвинил власти Армении в бездействии, после того как он сообщил о преследовании в полицию, даже когда группа мужчин ворвалась в его дом, требуя, чтобы он покинул страну.