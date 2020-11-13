«Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что не знал о планах премьер-министра Никола Пашиняна подписать капитуляцию». Как сообщает армянская газета «Грапарак», об этом министр заявил на заседании с руководством МИД.

Газета отмечает, что Мнацаканян в последние дни ушел в подполье, потому что соглашение по Карабаху в первую очередь является поражением дипломатии.

«Присутствующие на встрече очень возмутились заявлением Мнацаканяна и не поверили ему. Один из его заместителей демонстративно покинул заседание, заявив, что не будет участвовать в этом театре. Армянские дипломаты считают произошедшее непростительным для руководства страны и заявляют, что Мнацаканян тоже должен подать в отставку», - пишет газета.