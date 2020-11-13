Кризис власти в Армении: госаппарат простаивает почти неделю

В Армении наблюдается кризис власти. По информации газеты «Грапарак», на протяжении почти недели простаивает госаппарат.

«Мы провели мониторинг сайтов государственных структур и выяснили, что информация о последнем мероприятии или анонсе в лучшем случае публиковалась 9 ноября, в день подписания документа по Карабаху.

На сайте правительства Армении и платформе электронного правительства жизнь остановилась еще 8 ноября. Нет ни одного заседания правительства, ни одного принятого решения», - пишет газета.