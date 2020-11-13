Депутаты хотят покинуть партию Пашиняна

В правящей фракции "Мой шаг" армянского парламента назревает недовольство договоренностями по Карабаху, пишет газета "Паст".

Несколько депутатов уже признали, что не знали о недавнем заявлении фракции на этот счет. Но и без этого во фракции недовольны в целом тем, что не могут спокойно выходить на улицу из-за подписанного Николом Пашиняном документа.

Руководство фракции сейчас делает все возможное, чтобы предотвратить отток. И как отмечает издание, ночной "визит" группы депутатов к ушедшему из фракции Вардану Атабекяну был сигналом – чтобы остальные не посмели "сбежать с корабля".

Источники издания отмечают, что некоторые депутаты "принесут клятву", будут также тексты "коллективного осуждения" тех, кто посмеет покинуть фракцию. Но несмотря на это, все же найдутся люди, которые уйдут. Такая тенденция уже заметна, хотя и не в верхних эшелонах.