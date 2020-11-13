Умер Армен Джигарханян
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Причины смерти не уточняются.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Причины смерти не уточняются.
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