ООН обеспокоена вероятностью геноцида в Эфиопии

ООН обеспокоена убийством мирных жителей в Эфиопии и возможностью перерастания этнической напряженности в геноцид. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении специального советника всемирной организации по предупреждению геноцида Прамилы Паттен и специального советника по вопросам концепции «Ответственность за защиту» Карен Смит, сообщает ТАСС.

Они выразили «глубокую озабоченность в связи с сообщениями об эскалации межэтнической напряженности в Эфиопии и недавних военных столкновениях в районе Тыграй, в результате которых, как утверждается, было убито много мирных жителей».

В заявлении подчеркивается, что «нападения по этническим мотивам представляют опасную траекторию, которая увеличивает риск геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности, которые обычно считаются особо тяжкими».