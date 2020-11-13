Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в боях за Шушу

«При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне.

Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша.

Эта гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом восемь заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года. Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции», - говорится в сообщении.