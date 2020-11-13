В ходе ожесточенных боев в Нагорном Карабахе терпящая поражение армянская армия наносила удары по мирным городам Азербайджана. В частности, удары наносились советскими баллистическими ракетами «Эльбрус» («Скад»).

Запуски ракет осуществлялись с территории Армении, после чего азербайджанская армия принялась их методично уничтожать. В течение октября были уничтожены несколько комплексов «Скад» и «Точка-У».

Журналист Джош Фридман побывал в приграничной с Азербайджаном Варденисской области Армении и заснял остатки одного из уничтоженных азербайджанской армией ракетных комплексов «Скад». Судя по кадрам, ударом беспилотника-камикадзе ракетный комплекс был полностью уничтожен.