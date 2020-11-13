Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 115 855, сообщает в пятницу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 ноября, таких случаев было 114 383. Таким образом, за сутки выявлено 1703 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1738 человек (плюс 41 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 448 (плюс 8 за минувшие сутки).