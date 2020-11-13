Микаел Минасян: «Пашиняну доложили о 4750 погибших армянских солдат»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян скрывал потери армянской армии в Нагорном Карабахе, чтобы общество не поняло масштабов трагедии. С таким заявлением на своей странице в соцсети «Фейсбук» выступил бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

«Никол Пашинян превратил гибель солдат в очень скупые списки, публикуя по несколько десятков имен каждый день. В результате мы потеряли остроту восприятия смерти, мы не поняли, какую цену мы заплатили за каждый день войны», - написал он.

По его словам, несколько дней назад СНБ и Минобороны Армении сообщили Николу Пашиняну о 4750 подтвержденных случаях гибели армянских солдат.