В Ереване нашли тело участника штурма здания парламента

Вчера в полночь под Разданским мостом в Ереване обнаружили тело одного из участников акции протеста, который днями ранее после вторжения в здание Национального собрания Армении сел на место председателя НС Арарата Мирзояна и закурил, пишут армянские СМИ.

В полиции Армении частично подтвердили данную информацию. Сообщается, что вчера в 22:25 в отдел Полиции поступило сообщение о том, что молодой человек бросился с Киевского моста.

«Выехавшая на место оперативная следственная группа выяснила, что в тот же день в 22:20 Гарник Петросян (1993 г.р.) совершил самоубийство, бросившись с моста», - говорится в сообщении.

Позднее выяснилось, что сидящего на месте председателя НС Армении молодого человека зовут Рафик. Погибшим найден стоявший рядом с ним молодой человек, облаченный во флаг Армении.