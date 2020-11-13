Пашинян пытается вернуть армян в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил в сжатые сроки сформировать рабочую группу, которая займется реализацией мероприятий по организации работ по восстановлению инфраструктур, жилищного фонда, необходимых для возвращения армян в Нагорный Карабах. Об этом пишет газета «Жоховурд».

Газете стало известно о том, что в Степанакерте (Ханкенди) еще продолжает оставаться 20-30 процентов населения города.

Издание отмечает, что в городе возобновляется подача электроэнергии и работают некоторые магазины. Кроме того, сегодня с утра начали работать бесплатные автобусы, которые должны перевезти армян из Еревана в Карабах.