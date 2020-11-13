Лига наций: Азербайджан принимает Черногорию в Хорватии

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в хорватском Запрешиче на стадионе «Иван Ляляк-Ивич» начнется матч 5-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Черногории.

В связи с временным запретом УЕФА на проведение международных матчей в Азербайджане и Армении наша сборная вынуждена играть на нейтральном поле. В качестве домашней арены АФФА выбрала стадион в Хорватии, расположенной близко к Словении, где Азербайджан 11 ноября провел товарищеский матч с местной национальной командой. Та встреча завершилась вничью 0:0.

Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из России во главе с Сергеем Ивановым.

Азербайджан и Черногория выступают в группе 1 Лиги «С». В другой игре в нашей группе сегодня встретятся Кипр и Люксембург.

Последний тур состоится 17 ноября. Сборная Азербайджана сыграет в Люксембурге, а Черногория примет Кипр.

Турнирное положение:

1. Люксембург – 9 очков, разница мячей 6-3 (4 матча)

2. Черногория – 9, 6-2 (4)

3. Азербайджан – 4, 2-4 (4)

4. Кипр – 1, 0-5 (4)

Напомним, что победители четырех групп в Лиге «С» получат право в следующем сезоне Лиги наций играть в Лиге «B». А вот команды, которые займут последние места в своих группах, сыграют друг с другом в плей-офф за право сохранить свои позиции в Лиге «С» и не упасть в Лигу «D».