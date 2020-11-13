Россия и Турция продолжат переговоры по наблюдательному центру в Карабахе

Переговоры с делегацией Российской Федерации по Совместному наблюдательному центру в Нагорном Карабахе продолжатся сегодня. Об этом сообщили в субботу в Министерстве национальной обороны Турции.

Делегация РФ в составе 20 человек прибыла в турецкую столицу накануне с целью переговоров в МИД и Минобороны Турции.

«Обсуждаются условия реализации договоренностей по прекращению огня в карабахском регионе Азербайджана. Хотелось бы подчеркнуть, что Турция готова к незамедлительной и любой посильной поддержке, в которой будет нуждаться Азербайджан. Анкара внимательно отслеживает процесс возвращения всех оккупированных земель Азербайджана и обеспечения мира и безопасности в регионе. Турция не допустит каких-либо послаблений и уступок по данному вопросу», - подчеркнули в оборонном ведомстве Турции.