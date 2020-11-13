Расим Балаев: «Я думал, что Карабах ждёт судьба Зангезура»

«Это было очень неожиданно и невероятно. Мы стремительно освободили наши территории. За 44 дня мы решили проблемы, которые испытывали на протяжении 30 лет. Спасибо за это Верховному главнокомандующему и нашим солдатам. Я счастлив, что смог увидеть этот день». Об этом газете «Ени Мусават» заявил народный артист Расим Балаев.

«Я иногда думал, что Карабах будет похож на Зангезур, то есть мы потеряли его. Но мы смогли преподать урок армянам. Должен сказать, что они не из тех людей, которые все понимают. Они все еще вынашивают свои оккупационные идеи. Когда-нибудь, через 30-50 лет, они снова попытаются реализовать свои провокации. У них всегда в мыслях миф о «Великой Армении». Поэтому мы всегда должны быть осторожны», - сказал он.