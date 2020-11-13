Тофик Зульфугаров: "В 1993 году не пригласили российских миротворцев и потеряли Кельбаджар"

До передачи Арменией Кяльбаджарского района под контроль Азербайджана осталось менее суток. На фоне этого бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров на своей странице в соцсети Фейсбук рассказал о дипломатических переговорах, которые проходили в 1993 году в связи с этим районом.

«В тот период в переговорах наряду со мной принимал участие покойный Вафа Гулузаде и нынешний помощник первого вице-президента, бывший посол Эльчин Амирбеков. Все, кто сегодня представляет себя «наследником идей президента Эльчибея», в то время в переговорах никакого участия не принимали», - написал Тофик Зульфугаров.

Бывший глава МИД далее делится своими воспоминаниями: «Зимой 92-93-х годов сложилась напряженная ситуация, и стало понятно, что надо предпринять серьёзные дипломатические шаги в российском направлении, в том числе в плане расширения участия России в возможной миротворческой операции. С этой целью Панах Гусейнов, в том числе и по инициативе посла Азербайджана Хикмета Гаджизаде, вылетел в Москву для встречи с главой МИД России Андреем Козыревым. Я тоже был в этой поездке... Она была безрезультатной, и вскоре произошла оккупация Кельбаджарского района. Написал это специально для политических популистов и для того, чтобы они меня не провоцировали на новые воспоминания».