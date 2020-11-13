Российская «Правда»: «В дни войны в Карабахе Соловьев и Пегов обманывали миллионную аудиторию»

На страницах российской газеты «Правда» опубликован громкий материал, в котором небезызвестный теле- и радиоведущий Владимир Соловьев обвиняется в необъективном освещении войны в Нагорном Карабах е, в открытой демонстрации своей проармянской позиции, в попытке рассорить Россию с Турцией и Азербайджаном, а также в стараниях разжечь межэтнический и межрелигиозный огонь в самой России.

В материале под названием «Соловьевские трели от «армянского радио» автор Антон Куликов справедливо прошелся и по постоянному участнику передач Соловьева, представителю проекта Wargonzo Семену Пегову, над которым сегодня смеются не только в Азербайджане, но и, как оказалось, в России. Куликов назвал Пегова «примитивным поставщиком фейк-ньюс».

«После окончания войны в Нагорном Карабахе и возвращения Азербайджану его законных территорий население региона более всего нуждается в мире, спокойствии и в восстановлении нормальной жизни, - пишет «Правда». - Достичь этого без участия России невозможно. Именно Москва своими миротворцами обеспечивает возвращение и безопасность беженцев и соблюдение прекращения огня. Она же будет прилагать все усилия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему региону.

Благодаря такой политике равноудаленности от сторон конфликта Кремль рассматривается как объективный посредник между Баку и Ереваном. Недаром влияние и авторитет России на Кавказе возросли - в условиях, когда страны НАТО и Евросоюза ничего не могли сделать по урегулированию кризиса».

Однако, по мнению автора, из Москвы одновременно исходят противоречивые сигналы: к примеру, телеведущий Владимир Соловьев, выступая в своей передаче, раз за разом повторяет достаточно прямолинейную антитурецкую и антиазербайджанскую пропаганду.

«Так, он позволил себе сказать: «Несмотря на очень хорошее отношение к Азербайджану, есть понятие «национальных интересов». Турция является страной НАТО, и мы об этом не будем забывать ни на секунду».

Что это, как не выпад в сторону суверенной республики, которая, кстати, помимо прочего, противостоит всевозможным «цветным революциям»? Каким образом сотрудничество между Баку и Анкарой может угрожать России, которая сама стремится поддерживать хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Турцией?

Во время войны Соловьев четко проводил курс на поддержку обанкротившейся политики Армении, об этом говорят не только его заявления, но и состав приглашенных «экспертов». Достаточно вспомнить эпатажного армянского пропагандиста Семена Багдасарова. Односторонними были и неоднократные его эфиры с представителем проекта Wargonzo Семеном Пеговым, якобы «журналистом», а на самом деле примитивным поставщиком фейк-ньюс. Пегов упорно передергивал факты, вводя в заблуждение своих зрителей в репортажах из Шуши и Ханкенди, в которых он убеждал, что азербайджанцы разбиты, что Шуша никогда не будет ими взята, что армяне сильны как никогда.

И этого человека Соловьев приглашал к себе в передачу для введения в заблуждение своих зрителей об истинном положении на фронте! Для чего нужно было телеведущему обманывать миллионную российскую аудиторию?».